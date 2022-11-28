مصر.. أعاد سائق تاكسي 175 ألف جنيه لامرأة.. وبعدها اكتشف القصة المحزنة

وأضاف السائق: تحركنا حتى وصلنا إلى مدينة المنيا الجديدة؛ فإذا بشقيق السيدة كان في انتظارها، وأعطاني أجرة التوصيل بقيمة 35 جنيهًا وبعدها انصرفتُ، وبعد وقت قصير استقلت معي سيدة من كبار السن السيارة؛ فأخبرتني بوجود شنطة في الكرسي الخلفي، قلت لها إن هذه الشنطة لابني، حتى نزلت من السيارة وتفقدت الشنطة فوجدت بها مبلغًا كبيرًا.