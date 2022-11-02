شاهد.. صدمة في عالَم التنس بعد فيديو مروع للاعبة صينية

ونقل موقع "سبورتس كيدا" الرياضي الهندي عن "يوريتش"، قوله: "سبب هذا السلوك العنيف هو أن أحد المدربين، الذي كانت تتدرب معه الفتاة في تلك اللحظة، قال إن اللاعبة لم تبذل جهدًا كافيًا، وإنها لا تريد التحرك، وإنها لا تفعل ما طُلب منها، وهذا هو سبب هذا العنف الفظ والوحشي الذي حدث".