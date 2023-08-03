فيديو "شاطئ أمريكي خرج عن السيطرة".. لعبة أطفال تحولت إلى كارثة وتحرك فوري للشرطة

كشف فيديو عن اللحظة التي عاد فيها رجل أمريكي إلى أحلام طفولته، فقام بحفر قناة على لسان رملي بشاطئ في ولاية فلوريدا، لكن الأمر خرج عن السيطرة، وتحول إلى كارثة دفعت الشرطة إلى إغلاق الشاطئ فورًا.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تُظهر اللقطات رجلاً لم يذكر اسمه وهو يحفر بنشاط قناة بعرض لسان رملي على شاطئ فلوريدا، كانت القناة تصل إلى البحر من الجهتين، وهو ما جذب مجموعة كبيرة من رواد الشاطئ من أجل المشاهدة والتسلية.
وتضيف الصحيفة، في البداية، تدفقت المياه في القناة بلطف، حتى أن بعض المشاهدين استمتع بالغطس فيها، وبدا أن المشهد لا يضر أحدًا.
لكن سرعان ما تحول الأمر إلى وضع خطير، عندما ارتفعت أمواج البحر، وتدفقت المياه بكثافة في القناة، وتحولت القناة الصغيرة إلى فيضان مستعر من الأمواج المتلاطمة.
وحسب تعليق مع الفيديو: فقد أغلقت الشرطة الشاطئ حفاظًا على الأرواح، بعدما ارتفعت المياه بشكل ينذر بالخطر، لم ترد أنباء عن وقوع إصابات من الحادث.
وحسب الصحيفة، فمن غير الواضح متى وقع الحادث، ولا كيف حلت السلطات مشكلة الشاطئ.
وقد تباينت آراء المشاهدين حول الواقعة، فمنهم من يرى أن مثل هذه الأنشطة تحدث سنويًا ولا تشكل أي خطر على رواد الشاطئ، وقال أحدهم: "لا شيء ينذر بالخطر.. إنهم كانوا يستمتعون فقط"، فيما أبدى آخرون قلقهم بشأن المخاطر المحتملة، فقال أحد المعلقين: "يا له من شخص معتوه.. كان يجب أن يبني حاجزاً لاحتواء القناة!".