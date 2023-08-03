فيديو "شاطئ أمريكي خرج عن السيطرة".. لعبة أطفال تحولت إلى كارثة وتحرك فوري للشرطة

وقد تباينت آراء المشاهدين حول الواقعة، فمنهم من يرى أن مثل هذه الأنشطة تحدث سنويًا ولا تشكل أي خطر على رواد الشاطئ، وقال أحدهم: "لا شيء ينذر بالخطر.. إنهم كانوا يستمتعون فقط"، فيما أبدى آخرون قلقهم بشأن المخاطر المحتملة، فقال أحد المعلقين: "يا له من شخص معتوه.. كان يجب أن يبني حاجزاً لاحتواء القناة!".