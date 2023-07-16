موجة حر قاسية متوقعة على جنوب أوروبا ودرجات الحرارة تفوق 45 درجة مئوية!

ويأتي الارتفاع المُتوقع على درجات الحرارة شمال غرب افريقيا والنصف الجنوبي من القارة الأوروبية نتيجة سيطرة ما يُعرف بالقبة الحرارية على تلك المناطق، وهي تُرافق المُرتفع الجوي في طبقات الجو العليا وتكون على هيئة غطاء تحس الهواء الساخن أسفل منها في الطبقات السفلية من الغلاف الجوي. وبالذات في المناطق الحضرية حيث المدن الإسمنتية، إذ إن الطرق والمباني تمثل أحد الأسباب التي تزيد من تأثيرها.