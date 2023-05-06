موجود بالسعودية ولا يخشى الأسود أو الثعابين.. شاهد هذا الحيوان في مواجهة 3 نمور

وتُظهر العديد من لقطات الفيديو على موقع "يوتيوب" أن "غرير العسل" لا يخشى أي حيوان مفترس حتى الأسود؛ فهو دائمًا ما يهاجم الحيوانات الأكثر شراسة منه، ويخرج من معاركه منتصرًا بسبب صفاته الطبيعية؛ فهو يمتلك بشرة ناعمة سميكة وجلدًا فضفاضًا جدًّا يكمن أسفله أنسجة دهنية سميكة، لا يتمكن مخلب أي حيوان من اختراقها، فيصل سُمك الجلد في عنقه إلى حوالى 6 ملليمتر، كما أن لديه غدة خاصة تقذف سائلًا قوي الرائحة يردع الحيوانات المفترسة عنه، ولهذا هو أحد أشجع الحيوانات التي طوّرت نفسها للحفاظ على تواجدها داخل البيئات الصعبة.