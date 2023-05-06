موجود بالسعودية ولا يخشى الأسود أو الثعابين.. شاهد هذا الحيوان في مواجهة 3 نمور

يكشف فيديو غريب نشره موظف غابات هندي، عن معركة يواجه فيها حيوان "غرير العسل" ثلاثة نمور ضخمة ويخرج منتصرًا؛ ليؤكد صاحب الفيديو أن هذا الحيوان هو الأكثر شجاعة وشراسة.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يقول موظف الغابات الهندي سوزانتا ناندا: "يواجه هذا الفيلد مارشال (رتبة عسكرية عُليا) ثلاثة نمور كبيرة، ويخرج منتصرًا، إنه غرير العسل، الحيوان الأكثر شجاعة".
ويضيف "ناندا": جلد غرير العسل سميك وفضفاض بشكل ملحوظ؛ مما يسمح له بالالتفاف والدوران بحرّية، كما يسمح له جسمه بالهجوم حتى عند الإمساك به من الرقبة، إنه مُحَصن ضد سم الثعابين ولدغات العقارب.
وحسب موسوعة "ويكيبيديا"؛ فإن غرير العسل "Honey Badger" حيوان من جنس الراتل، ينتمي إلى فصيلة ابن عرس. يعيش في إفريقيا ومناطق جنوب وغرب آسيا مثل بلوشستان وشرق إيران وجنوب العراق والسعودية وجنوب سلطنة عمان.
ويتميز "غرير العسل" بلونه الأسود مع شريط أبيض فريد يمتد من أعلى الرأس إلى قاعدة الذيل، كما يدخل ضمن الحيوانات ذات الأصابع؛ فهو يمتلك في كل قدم 5 أصابع كالإنسان، وكل إصبع له مخالب حادة للغاية.
وتُظهر العديد من لقطات الفيديو على موقع "يوتيوب" أن "غرير العسل" لا يخشى أي حيوان مفترس حتى الأسود؛ فهو دائمًا ما يهاجم الحيوانات الأكثر شراسة منه، ويخرج من معاركه منتصرًا بسبب صفاته الطبيعية؛ فهو يمتلك بشرة ناعمة سميكة وجلدًا فضفاضًا جدًّا يكمن أسفله أنسجة دهنية سميكة، لا يتمكن مخلب أي حيوان من اختراقها، فيصل سُمك الجلد في عنقه إلى حوالى 6 ملليمتر، كما أن لديه غدة خاصة تقذف سائلًا قوي الرائحة يردع الحيوانات المفترسة عنه، ولهذا هو أحد أشجع الحيوانات التي طوّرت نفسها للحفاظ على تواجدها داخل البيئات الصعبة.
ولأن "غرير العسل" يعيش وسط بيئات تمتلك الكثير من الحيوانات المفترسة من ثعابين الكوبرا والأسود والنمور؛ لذلك أصبح مهاجمًا شرسًا وعنيفًا في مواجهة أعدائه؛ فلا ينتهي القتال معه إلا في حالتين؛ إما أن يموت أو يتعب الحيوان المهاجم، ويُنهي المعركة متعادلًا.
ومن هذه الصفات قد يتخيل البعض أن غرير العسل يفضل بشكل أساسي تناول لحوم الحيوانات الأخرى نظرًا لشراسته؛ ولكن في حقيقة الأمر هو عاشق للعسل، فهجومه الأول يكون على خلايا النحل؛ لذلك أُطلق عليه "غرير العسل"، كما أنه لا يخشى لدغات النحل فهي ليست قادرة على لدغه لسَماكة جلده.