دخل قسم الشرطة "مكتئباً" وخرج "شرطيّاً"

وبادر الشاب المصاب بالاكتئاب إلى تسليم نفسه إلى الشرطة في اليوم التالي، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام، من بينها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حين أن الفترة المتبقية ستنفذ بتزويده سوار مراقبة إلكترونياً.