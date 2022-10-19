الكويت.. شاهد نهاية مروعة لانهيار سقف منزل بالجهراء

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أمنية، أن طفلًا يبلغ من العمر 4 أعوام، تم نقله إلى المستشفى؛ حيث تَبين عند وصوله عدم وجود نبض أو تنفس في القلب، وتوسع في الحدقات؛ وتم على إثر ذلك تحويل الجثة للطب الشرعي.