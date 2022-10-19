الكويت.. شاهد نهاية مروعة لانهيار سقف منزل بالجهراء

لَقِيَ طفل من فئة المقيمين، مصرعه في الكويت؛ إثر انهيار سقف غرفة في منزل أسرته، الواقع في منطقة الصليبية في محافظة الجهراء.
ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أمنية، أن طفلًا يبلغ من العمر 4 أعوام، تم نقله إلى المستشفى؛ حيث تَبين عند وصوله عدم وجود نبض أو تنفس في القلب، وتوسع في الحدقات؛ وتم على إثر ذلك تحويل الجثة للطب الشرعي.
وأكدت المصادر الأمنية، أن التقرير تَضَمّن إفادة شقيق والدة الطفل، بأن ابن شقيقته توفي عقب انهيار سقف المنزل فوقه، وتم بناءً على هذا التقرير الطبي إحالة الملف إلى الجهات الأمنية وتسجيل قضية بالواقعة.
ولم يكشف المصدر الأمني عن سبب انهيار السقف أو تفاصيل أخرى حول الحادث ومصير بقية أفراد الأسرة؛ لكن أشارت حسابات إخبارية تداولت صورًا منسوبة للمنزل المعنيّ -ومنها حساب "المجلس المحلي"- بأن أسرة الطفل قد نجت من الحادث.