وزارة الطيران المصرية تنفي المتداول حول سقوط طائرة مصرية ومصرع جميع ركابها

وقالت الوزارة في بيان لها: "نود أن نؤكد أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وتهيب وزارة الطيران المدنى بجميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي توخي الدقة والحذر قبل نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات قد تثير البلبلة والقلق بين المواطنين.