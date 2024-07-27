سلاح جديد أمام المرض الخبيث.. بكتيريا شائعة في الجسم "تذيب" خلايا سرطانية

وذكر موقع "سكاي نيوز" البريطاني، أن الدراسات المعملية أظهرت أن "البكتيريا المغزلية التي توجد بشكل شائع في الفم، أدت إلى انخفاض بنسبة 70 إلى 99 بالمئة في كم الخلايا السرطانية القابلة للحياة، عند تركهما معًا في أطباق بتري لبضعة أيام".