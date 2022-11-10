حول العالم في صورة: مشهد يفطر القلوب في جنازة "الفتى الشهيد".. اغتالوا براءته بدمٍ بارد

لم يحتمل أقارب الفتى الفلسطيني الشهيد مهدي محمد حشاش (15 عاماً) فكرة فقدانه، وعدم رؤيته مرة أخرى خلال جنازته، بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي أثناء تصديه لهجومهم على مخيم بلاطة شرق نابلس.
وظهرت آثار وهول الصدمة على وجوههم الباكية خلال تشيبع جثمانه في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز".
وبحسب تقارير إعلامية، فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم بلاطة ومحيطه، وسط اشتباكات مسلحة عنيفة مع مجموعات المقاومة.
وأصيب 3 مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، و57 بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مقام يوسف ومخيم بلاطة، فيما ارتقت روح "حشاش" إلى بارئها.
وشهد جنازة الفتى الفلسطيني عدد كبير من المشيعين جاءوا لتوديعه قبل أن ينتقل إلى مثواه.