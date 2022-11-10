حول العالم في صورة: مشهد يفطر القلوب في جنازة "الفتى الشهيد".. اغتالوا براءته بدمٍ بارد

لم يحتمل أقارب الفتى الفلسطيني الشهيد مهدي محمد حشاش (15 عاماً) فكرة فقدانه، وعدم رؤيته مرة أخرى خلال جنازته، بعد أن اغتاله الاحتلال الإسرائيلي أثناء تصديه لهجومهم على مخيم بلاطة شرق نابلس.