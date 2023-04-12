في أقوى ثوران منذ 61 عامًا.. شاهد ما فعله رماد بركان مرعب في شرق روسيا

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يُعتبر ثوران بركان "شيفيلوتش" هذا الأقوى منذ عام 1962، أي منذ 61 عامًا، حيث نفث عمودًا من الرماد البركاني إلى ارتفاع يصل إلى 20 كم.