بعد ظهورها في المغرب.. "أضواء الزلازل" تحير العلماء

وفي محاولة لفهم هذه الظاهرة بشكل أفضل؛ رصدت دراسة في عام 2014 أضواء الزلازل التي يعود تاريخها إلى عام 1600، ووجدت أن من المرجح أن تحدث الزلازل، خاصة القوية منها، على طول أو بالقرب من المناطق التي تلتقي فيها الصفائح التكتونية.