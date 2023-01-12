مأساة قتل أحزنت ليبيا.. زوج معاق كسر فنجان قهوة فعاقبته الزوجة حتى مات

"لا يفهم إلا بالضرب"

وأثناء التحقيق معها، ظهرت الجانية في مقطع فيديو وهي تروي تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبّق تعليماتها، حتى إنه كسر فنجانَي قهوة اشترتهما مؤخرًا، الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.