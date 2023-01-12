مأساة قتل أحزنت ليبيا.. زوج معاق كسر فنجان قهوة فعاقبته الزوجة حتى مات

جريمة جديدة روّعت الليبيين وأصابتهم بالحزن الشديد، بعدما قتلت سيدة زوجها بضربه على رأسه بعصا مكنسة حديدية؛ بسبب كسره فنجانَيْ قهوة في المطبخ!
وحسب موقع مجلة "لها"، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، في بيان أن أعضاء مكتب التحري والتحقيقات في جهاز الأمن العام تمكنوا من كشف ملابسات جريمة قتل راح ضحيتها مواطن داخل منزله في منطقة قرقارش في دائرة اختصاص مركز غوط الشعال بمديرية أمن طرابلس.
وأوضح البيان: أن الزوجة الجانية "حاولت تضليل العدالة بزعمها أن أشخاصًا مجهولين اقتحموا منزلها وعذّبوها وقتلوا زوجها، غير أنه في التحقيق معها، اعترفت بارتكابها جريمة قتل زوجها؛ بحجة استحالة دوام العِشرة الزوجية بينهما، فسوّلت لها نفسها قتله".
"لا يفهم إلا بالضرب"
وأثناء التحقيق معها، ظهرت الجانية في مقطع فيديو وهي تروي تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوجها لا يسمع كلامها ولا يطبّق تعليماتها، حتى إنه كسر فنجانَي قهوة اشترتهما مؤخرًا، الأمر الذي أغضبها فضربته بعصا المكنسة على رأسه وظهره ورجليه.
وأضافت أنها لم تكن تنوي قتله، لكنها ضربته حتى لا يعيد الكرّة "لأنه لا يفهم إلا بالضرب"، بحسب وصفها، لافتةً إلى أنه فقد الوعي بشكل مفاجئ وسقط وارتطم رأسه بالأرض، ثم توقف عن التنفس فتأكدت من وفاته.
من ذوي الاحتياجات الخاصة
يُشار إلى أن الجريمة هزّت الليبيين خاصة بعد أن تبين أن الضحية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتيم الأب والأم، وكان يقيم في أحد المراكز المخصصة لرعاية المعوقين قبل زواجه بشهرين.
وفي الفترة الأخيرة، ارتفعت معدلات الجريمة بمختلف أنواعها في ليبيا، خاصة جرائم قتل الأقارب، مما أثار قلقًا شعبيًا، وسط دعوات بتعزيز الأمن وتفعيل عقوبات رادعة.