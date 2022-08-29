1061 قتيلًا.. حصيلة فيضانات باكستان المدمرة

وأشار بوتو زرداري في مقابلة مع "رويترز" قائلًا: "لم أشهد في حياتي دمارًا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات.. إنه دمار هائل"؛ مضيفًا أن الفيضانات أتلفت العديد الكثير من المحاصيل التي تشكّل مصدر رزق للكثيرين.