تركيا.. إعلان 10 مناطق متضررة "منطقة كوارث" وفرض حالة الطوارئ 3 أشهر

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن المناطق العشر المتضررة من الزلازل في جنوبي تركيا منطقة كوارث، فضلًا عن فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وقال أردوغان، في كلمة تلفزيونية: إن 70 دولة عرضت المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، وإن تركيا تخطط لفتح فنادق في مركز السياحة في أنطاليا، غربي البلاد، لإيواء المتضررين من الزلازل بصفة مؤقتة.
وأعلن أن حصيلة القتلى في تركيا ارتفعت إلى 3549 شخصًا، ليرتفع العدد الإجمالي بما في ذلك القتلى في سوريا إلى ما يزيد على 5000 قتيل.
وتتعرض حكومة أردوغان لضغوط متزايدة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب ما يعتبره معارضون رد فعل بطيئًا إزاء أشد زلزال يضرب تركيا منذ نحو قرن.
وتصارع فرق الإنقاذ الأمطار الغزيرة والثلوج أثناء سباقها مع الزمن؛ من أجل العثور على ناجين تحت الأنقاض بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرقي تركيا.