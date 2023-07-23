السلطات المصرية لمواطنيها.. لا تستخدموا المصاعد في هذه الأوقات من اليوم

وحسب الموقع؛ فمواعيد فصل الكهرباء هي:

في الوقت من الساعة (١:٥٠) إلى (٢:١٠)

في الوقت من الساعة (٢:٥٠) إلى (٣:١٠)

في الوقت من الساعة (٣:٥٠) إلى (٤:١٠)

في الوقت من الساعة (٤:٥٠) إلى (٥:١٠)

في الوقت من الساعة (٥:٥٠) إلى (٦:١٠)

في الوقت من الساعة (٦:٥٠) إلى (٧:١٠)

في الوقت من الساعة (٧:٥٠) إلى (٨:١٠)

في الوقت من الساعة (٨:٥٠) إلى (٩:١٠)

في الوقت من الساعة (٩:٥٠) إلى (١٠:١٠)

في الوقت من الساعة (١٠:٦٠) إلى (١١:١٠)

في الوقت من الساعة (١١:٥٠) إلى (١٢:١٠)

في الوقت من الساعة (١٢:٥٠) إلى (١:١٠)