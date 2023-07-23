السلطات المصرية لمواطنيها.. لا تستخدموا المصاعد في هذه الأوقات من اليوم

ناشدت الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين، عدم استخدام المصاعد خلال التوقيت الذي حددته شركات توزيع الكهرباء لفصل التيار الكهربائي عند الحاجة لذلك؛ وهو القرار الذي تم بدء العمل به من منتصف ليل السبت 22 يوليو.
ويأتي هذا القرار في إطار خطة تخفيف الأحمال عن شبكات الكهرباء في مصر؛ خاصة في ظل زيادة الأحمال مع موجات الحر والتوسع في استخدام المكيفات الكهربائية.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، حددت شركات توزيع الكهرباء في مصر مواعيد لفصل الكهرباء عن عدد من المناطق بالتناوب على مستوى الجمهورية، وهي الخطة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من منتصف الليلة الماضية (مساء أمس السبت 22 يوليو 2023).
وحددت الشركة رأس الساعة لبدء فصل التيار، مع مراعاة أن يتم البدء في الفصل بمدة زمنية 10 دقائق قبل رأس الساعة، و10 دقائق بعدها، وألا تزيد مدة الفصل عن ساعة واحدة من وقت فصل التيار.
وحسب الموقع؛ فمواعيد فصل الكهرباء هي:
في الوقت من الساعة (١:٥٠) إلى (٢:١٠)
في الوقت من الساعة (٢:٥٠) إلى (٣:١٠)
في الوقت من الساعة (٣:٥٠) إلى (٤:١٠)
في الوقت من الساعة (٤:٥٠) إلى (٥:١٠)
في الوقت من الساعة (٥:٥٠) إلى (٦:١٠)
في الوقت من الساعة (٦:٥٠) إلى (٧:١٠)
في الوقت من الساعة (٧:٥٠) إلى (٨:١٠)
في الوقت من الساعة (٨:٥٠) إلى (٩:١٠)
في الوقت من الساعة (٩:٥٠) إلى (١٠:١٠)
في الوقت من الساعة (١٠:٦٠) إلى (١١:١٠)
في الوقت من الساعة (١١:٥٠) إلى (١٢:١٠)
في الوقت من الساعة (١٢:٥٠) إلى (١:١٠)
وهكذا.. فمدة القطع ساعة منذ بداية وقت القطع.
وحسب "بوابة الأهرام"، ناشدت الشركة القابضة للكهرباء في مصر، المواطنين عدم استخدام المصاعد خلال الأوقات المحددة لانقطاع التيار حسب الخطة، أي 10 دقائق قبل رأس كل ساعة و10 دقائق بعد رأس الساعة؛ وذلك كإجراء احتياطي بهدف تأمين حياة المواطنين الذين يستخدمون المصاعد.
وتختلف مواعيد الحاجة إلى فصل التيار من شركة إلى أخرى ومن منطقة إلى أخرى؛ إلا أن توقيت الفصل في حال الحاجة إليه موحّد وثابت على رأس الساعة، ووفقًا لتوقيتات محددة وحاجة كل شركة للفصل.
ونقلت "بوابة الأهرام" عن مصادر بقطاع الكهرباء، أنه لن يتم فصل التيار في أي منطقة خارج هذه التوقيتات؛ مشيرة إلى أن تخفيف الأحمال يتم بالتناوب بين المناطق المختلفة بعيدًا عن المرافق والمناطق الحيوية.