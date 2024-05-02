مع دعوات إلى الحذر وتجنب الأودية ومجاري السيول.. هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في الإمارات

وأوضحت اليوم في رسالة تحذيرية عبر الهاتف المحمول، أن "من المتوقع أن تشهد إمارة دبي حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، يرجى الابتعاد عن الشواطئ وعدم الإبحار، وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.. نتمنى لكم السلامة".