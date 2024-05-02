مع دعوات إلى الحذر وتجنب الأودية ومجاري السيول.. هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة في الإمارات

هطلت على الإمارات صباح اليوم، أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، ودعت شرطة دبي إلى تجنب الشواطئ والأودية ومجاري السيول.
وحسب موقع "أنا الفجيرة" الإخباري، هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة وخفيفة على ميناء جبل علي بدبي ومنطقة الظفرة وأم القيوين وغنتوت بأبو ظبي، وعلى مطار الفجيرة الدولي وعلى وادي تبارة ووادي كوب برأس الخيمة وعلى منطقة الذيد بالشارقة وعجمان.
ودعا المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار الغزيرة جراء السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، مع رياح قوية قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانًا.
وكانت شرطة دبي قد دعت إلى الابتعاد عن الشواطئ وعدم الإبحار، وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة.
وأوضحت اليوم في رسالة تحذيرية عبر الهاتف المحمول، أن "من المتوقع أن تشهد إمارة دبي حالة من التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة، يرجى الابتعاد عن الشواطئ وعدم الإبحار، وتجنب مناطق الأودية وجريان السيول والأماكن المنخفضة، وأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.. نتمنى لكم السلامة".
وسجلت أقل درجة حرارة في الدولة صباح هذا اليوم 14.2 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.