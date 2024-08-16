إعلان التأهب في اليونان لمواجهة مخاطر نشوب حرائق غابات

وستعقد الحكومة اليونانية نقاشاً برلمانياً الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير، حيث توجد هناك مخاطر واسعة من نشوب حرائق في أثينا ومنطقة "آتيكا" المحيطة بها، إضافة إلى بيلوبونيز وجزر، بما في ذلك كريت وإيفيا.