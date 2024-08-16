إعلان التأهب في اليونان لمواجهة مخاطر نشوب حرائق غابات

أعلنت اليونان حالة تأهب تحسباً لحرائق الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة في البر الرئيس، إلى 42 درجة مئوية، اليوم، وبلوغ الرياح قوة العاصفة في أجزاءٍ من بحر إيجه.
وستعقد الحكومة اليونانية نقاشاً برلمانياً الشهر المقبل، حول تعاملها مع موسم حرائق الغابات الأخير، حيث توجد هناك مخاطر واسعة من نشوب حرائق في أثينا ومنطقة "آتيكا" المحيطة بها، إضافة إلى بيلوبونيز وجزر، بما في ذلك كريت وإيفيا.
وتمّ إخماد حريق ضخم عند ضواحي العاصمة، في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، لكن مازال هناك 29 حريق غابات خلال 24 ساعة، حتى الساعة السادسة والنصف مساء أمس.
وشهدت اليونان ومنطقة البلقان موجات حر وحرائق غابات هذا الصيف، حيث إن تغيُّر المناخ يؤدي إلى زيادة وتيرة وشدّة الأحداث الجوية السيئة.