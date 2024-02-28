بعد تجارب استمرت 10 سنوات.. "أبل" تلغي فجأة مشروع سياراتها الكهربائية

أنهت شركة أبل الأمريكية بطريقة مفاجئة خُططها السرية لبناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة، وذلك بعد تجارب استمرت نحو 10 سنوات، وكان يُنظر للمشروع على أنه أحد أكثر المشاريع طموحاً في تاريخ الشركة.
وفقًا لتقارير متعدّدة، "أبل" أبلغت المسؤولين التنفيذيين في الشركة خلال الأسبوع الجاري، بأنه سيتم إلغاء مشروع السيارة الذاتية، ونقل المئات من الموظفين العاملين على المشروع، إلى أقسام تعمل على الذكاء الاصطناعي.
وتشير التقديرات إلى أن الجهود التي بذلتها شركة أبل لبناء سيارة ذاتية القيادة قد كلّفت الشركة مليارات الدولارات، حيث يعمل نحو 2000 موظف في هذا المشروع.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تؤكّد شركة أبل رسمياً إلغاء المشروع، ونسبت التقارير الأمريكية قرار إلغاء بناء السيارات الكهربائية ذاتية القيادة، إلى مصادر رفيعة المستوى في الشركة.