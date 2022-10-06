وضع الإرهابي قنبلة مكان النقود.. شاهد انفجار بمحل صرافة باليمن وإشاعة عن خلاف مع موظف

كشف فيديو مرعب عن لحظة انفجار قنبلة يدوية، ألقاها أحد الإرهابيين داخل محل صرافة بمدينة تعز.
وحسب موقع "تعز اليوم"، فقد تسببت القنبلة التي انفجرت بجروح متفاوتة لدى العاملين المتواجدين في محل الصرافة، بالإضافة إلى حدوث خسائر مادية كبيرة، كما سببت الحادثة حالة من الفزع والخوف لدى المواطنين المتواجدين لحظة تنفيذ العملية الإرهابية.
ويظهر الفيديو شخصًا مسلحًا دخل محل الصرافة، وبهدوء أخرج قنبلة من ملابسه ووضعها على طاولة النقود، قبل أن يغادر المكان بسرعة، ليحدث بعدها انفجار مروع دمر المكان وغطاه بالدخان والغبار.
وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد رددوا مزاعم حول "شاب يمني في تعز يفجّر بنكًا، مستخدماً قنبلة يدوية بسبب خلاف شخصي بينه وبين أحد الموظفين في المصرف"، وهو ما لم يثبت.
وحسب "تعز اليوم"، لم تكشف التحقيقات حتى الآن عن هوية منفذي العملية الإرهابية ومن يقف وراء هذه العصابات التي تجوب في مدينة تعز.