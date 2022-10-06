وضع الإرهابي قنبلة مكان النقود.. شاهد انفجار بمحل صرافة باليمن وإشاعة عن خلاف مع موظف

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد رددوا مزاعم حول "شاب يمني في تعز يفجّر بنكًا، مستخدماً قنبلة يدوية بسبب خلاف شخصي بينه وبين أحد الموظفين في المصرف"، وهو ما لم يثبت.