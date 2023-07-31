أفلَتَ من السجن بالإمارات ومطلوب في 4 دول.. جيش بوليفي يحاصر أخطر مهربي المخدرات بالعالم

وكشف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، العام الماضي، في تغريدة أن مارسيت كابريرا كان وراء اغتيال المدعي العام الباراغوياني المناهض للمافيا مارسيلو بيتشي، الذي قتل في جزيرة بارو الكولومبية، في مايو 2022، خلال قضائه شهر العسل مع زوجته في أحد المنتجعات.