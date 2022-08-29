الصحة العالمية: مليون حالة وفاة بكورونا في 2022م

من جانبه، قال رئيس وكالة الأمم المتحدة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن العالم لا يمكنه الادعاء بأنه يتعلم التعايش مع كوفيد؛ بينما لا تزال الوفيات مستمرة، على الرغم من وجود جميع الأدوات اللازمة لمنعها".