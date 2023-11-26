حالات وفاة وإصابات خطيرة.. التحذير من أحزمة الرأس للأطفال

حذّر مسعفون من أحزمة الرأس للأطفال المنتشرة في أوروبا وأمريكا لمنع حركة رؤوس الأطفال أثناء النوم في مقاعد السيارة.
وأشار مسعفون أستراليون إلى أن شريط الرأس المصمم للأطفال ليس آمنًا بما فيه الكفاية وأدى إلى وقوع عدة حالات وفاة وإصابات خطيرة ومشاكل صحية للأطفال.
وذكر المسعفون أنهم يتلقون بشكل منتظم تقارير عن حالات وفاة أو إصابات خطيرة للأطفال، وبعد التحقيق في تلك الحالات تَبين أن أحد أسباب ذلك؛ شريط أو حزام الرأس الذي ينزلق في بعض الأحيان ويشكل خطرًا على عنق الطفل، كما توفي بعض الأطفال في حوادث السير أو انقلاب السيارة عندما ينزلق الشريط إلى منطقة الفم أو الرقبة ويتسبب في اختناقهم.
ووفقًا للمسعفين، لم يتم اختبار أحزمة الرأس المصممة للأطفال في حالات الحوادث، وبعضها ذو جودة منخفضة ويمكن أن يتسبب في أضرار صحية.
يأتي هذا التحذير بعد أن أبدى عدد من الآباء في أوروبا استياءهم -عبر وسائل التواصل الاجتماعي- من وقوع حوادث قاتلة وإصابات خطيرة لأبنائهم نتيجة استخدام شرائط الرأس.