حالات وفاة وإصابات خطيرة.. التحذير من أحزمة الرأس للأطفال

وذكر المسعفون أنهم يتلقون بشكل منتظم تقارير عن حالات وفاة أو إصابات خطيرة للأطفال، وبعد التحقيق في تلك الحالات تَبين أن أحد أسباب ذلك؛ شريط أو حزام الرأس الذي ينزلق في بعض الأحيان ويشكل خطرًا على عنق الطفل، كما توفي بعض الأطفال في حوادث السير أو انقلاب السيارة عندما ينزلق الشريط إلى منطقة الفم أو الرقبة ويتسبب في اختناقهم.