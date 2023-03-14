تل أبيب.. الشرطة تداهم سوقًا سوداء وتصادر حيوانات نادرة وخطيرة

وقالت الجريدة: إن الحيوانات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أنواع من السلاحف "ذات الأذن الحمراء، وألبينو الصفراء"، بالإضافة إلى ثعابين من فصيلة Boiga "المعروفة باسم ثعابين القطّ أو الثعابين ذات عيون القط"، وأنواع من الزواحف الصغيرة "Newts أو البرص"، تقدّر قيمتها بعشرات آلاف الشواقل؛ وهي زواحف من غير الممكن الاحتفاظ بها وبيعها من قبل الأفراد في إسرائيل.