حول العالم في صورة: وتستمر مأساة غزة.. صف طويل من الأطفال الجوعى بحثًا عن فتات الطعام

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز"، نشاهد صفًا من الأطفال الجوعى في انتظار الحصول على فتات الطعام من أحد المطابخ الخيرية في منطقة رفح في جنوب غزة في ظل ما يعيشه القطاع من كارثة إنسانية.
وتعاني غزة تحت وطأة القصف المتواصل والغزو الإسرائيلي البري بسبب شح إمدادات الغذاء والمياه النظيفة، في ظل تضييق الاحتلال على دخول المساعدات الغذائية والدوائية للقطاع.
ودفعت الحرب الغاشمة في غزة إلى دمار غير مسبوق، وأثارت كارثة إنسانية؛ أدت إلى نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودفعت أكثر من ربعهم إلى النزوح والمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
ولفتت الأمم المتحدة في بيان إلى تزايد مخاطر المجاعة في غزة، وتعرض سكانها لأمراض معدية؛ بسبب عدم وصول المساعدات، والتضييق على دخولها من قِبل سلطات الاحتلال.
وقالت وكالات الأمم المتحدة، في بيان مشترك، إن هناك حاجة ماسة إلى تغيير جذري في تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة مع تزايد خطر المجاعة، وتعرض المزيد من الناس لتفشي الأمراض الفتاكة.
وقال رؤساء برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومنظمة الصحة العالمية، إن "إيصال الإمدادات الكافية إلى غزة، وفي داخلها يعتمد الآن على فتح المزيد من المعابر الحدودية؛ والسماح لعدد أكبر من الشاحنات بالمرور عبر نقاط التفتيش الحدودية يوميًا؛ والحد من القيود المفروضة على حرية حركة العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية؛ وضمانات السلامة للأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات وكذلك من يوزعونها".
وقالت منظمة الصحة العالمية، يعتمد جميع سكان غزة على المساعدات للبقاء على قيد الحياة في ظل غياب القدرة على إنتاج أو استيراد الغذاء، ولكن المساعدات الإنسانية وحدها لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع، على الرغم من تمكن الأمم المتحدة ووكالات المعونة الدولية والمنظمات غير الحكومية من إيصال مساعدات إنسانية محدودة، على الرغم من الظروف الصعبة للغاية، لكن الكميات أقل بكثير مما هو مطلوب لمنع مزيج قاتل من الجوع وسوء التغذية والمرض، وينتشر نقص الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الطبية بشكل حاد في المناطق الشمالية.