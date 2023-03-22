فيديو مروّع.. قفزة خطيرة بالحبال تنتهي بمأساة

كشف شريط فيديو لحظات مخيفة تحوّلت فيها لعبة خطيرة ومثيرة مدّتها ثوانٍ، إلى مأساة حقيقية، استمرت أسابيع وكلّفت الكثير.
وأظهر الفيديو شخصًا يقفز من رافعة على ارتفاع شاهق بالحبل نحو بحيرة بالأسفل، لكن الحبل الذي كان يفترض أن يحميه انقطع؛ مما أدى إلى اصطدام عنيف بالمياه، وفقد على إثره الشخص الوعي لبعض الوقت، كما أصيب بجروح.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، الأربعاء: وقعت الحادثة في تايلاند خلال فبراير الماضي.
وقالت: إن ارتفاع الرافعة كان 30 مترًا، وهو ما يعادل ارتفاع 10 طوابق.
وتقوم لعبة القفز بالحبال على الوثب من ارتفاع شاهق؛ وهو أمر يبدو خطيرًا للغاية وغير مناسب لأصحاب القلوب الضعيفة، لكن ما يحمي ممارس هذه اللعبة هو الحبل الذي يربط به، لكن إن انقطع وقع المحظور؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وبحسب الصحيفة: فقد الشخص، واسمه مايك من هونغ كونغ، الوعيَ عندما ارتطم بالماء، وأصيب أيضًا بجروح في الجانب الأيسر من جسده، وخاصة في الصدر.
واستعاد مايك وعيه سريعًا في الماء، وتمكّن من السباحة إلى الشاطئ؛ حيث ساعده الموظفون على الخروج من البحيرة، ونقلوه إلى المستشفى فورًا.
وإلى جانب الإصابات التي طالت جسده، أصيب بمشكلة صحية في الرئتين، إثر دخول الماء القذر إليها.
واستردّ الرجل المغامر تكلفة التجربة الخطيرة التي تقدر بـ63 دولارًا، وحصل من منظمي المسابقة على تكاليف الرعاية الطبية الأولية؛ وهي 230 دولارًا.
لكن المشكلة كانت في نفقات العناية التالية عندما عاد إلى هونغ كونغ، وقدرت بنحو 6400 دولار، واضطر الرجل إلى دفعها كلها.