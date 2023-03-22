فيديو مروّع.. قفزة خطيرة بالحبال تنتهي بمأساة

وأظهر الفيديو شخصًا يقفز من رافعة على ارتفاع شاهق بالحبل نحو بحيرة بالأسفل، لكن الحبل الذي كان يفترض أن يحميه انقطع؛ مما أدى إلى اصطدام عنيف بالمياه، وفقد على إثره الشخص الوعي لبعض الوقت، كما أصيب بجروح.