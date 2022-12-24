"هزات في مطارات بريطانيا".. إضراب موظفي شرطة الحدود يستدعي الجيش

وفي حين تم تنبيه المسافرين إلى أنهم قد يواجهون تأخيراً، أكّد مطارا غاتويك وهيثرو أن قاعات الهجرة فيهما تعمل كالمعتاد الجمعة بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلّحة وموظفين من الخدمة المدنية.