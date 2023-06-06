بعد تحقيق أوليّ.. "إسرائيل" تكشف تفاصيل قتل جنودها على حدود مصر

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، تشير الصحيفة -وفقًا للتحقيق الأولي- إلى أن الجندي المصري سار حوالى خمسة كيلومترات (3 أميال) من موقع حراسته على الجانب المصري، وتسلق منحدرًا للوصول إلى بوابة الطوارئ؛ مما يشير إلى معرفته بالمنطقة والحاجز الأمني، ثم قام بقطع أربطة البوابة بسكين قتال، وفتح المدخل الصغير ليعبر الأراضي الإسرائيلية، ليمشي حوالى 150 مترًا إلى مركز الحراسة؛ حيث كان الجنديان إيلوز وبن نون يتواجدان في المكان.