الحكومة التركية: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة إلى إزالة عاجلة

وأفاد بأن الخسارة في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد التركي 2.9 مليار دولار؛ مشيرًا إلى أن الضرر الذي لَحِقَ بالبنية التحتية في تركيا؛ بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس؛ قد أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.