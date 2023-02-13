الحكومة التركية: 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة إلى إزالة عاجلة

قالت الحكومة التركية اليوم: إن 8 آلاف مبنى في مناطق الزلزال بحاجة إلى إزالة عاجلة.
من جهة أخرى توقفت عمليات البحث عن ناجين في عدد من المناطق المنكوبة جنوبي تركيا.
وتوقع اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، أن يؤدي الزلزال الذي ضرب البلاد قبل أسبوع، إلى خسارة في اقتصاد البلاد تزيد على 84 مليار دولار، أو حوالى 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال الاتحاد المعروف باسم Turkonfed في تقرير: إن من المتوقع أن تكون الزلازل التي بلغت قوتها 7.7 و7.6 درجات في 6 فبراير، قد تسببت في أضرار بنحو 70.8 مليار دولار للمباني السكنية، وخسارة أخرى قدرها 10.4 مليارات دولار في الدخل القومي.
وأفاد بأن الخسارة في القوى العاملة ستكلف الاقتصاد التركي 2.9 مليار دولار؛ مشيرًا إلى أن الضرر الذي لَحِقَ بالبنية التحتية في تركيا؛ بما في ذلك الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس؛ قد أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة من 3.5% إلى 5.4% على الأقل.
هذا وأظهرت الحسابات الأولية لـBloomberg Economics، أن التكاليف المتعلقة بالكوارث -بما في ذلك جهود إعادة البناء- يمكن أن تشكّل حوالى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأثّر الزلزال على 10 محافظات و13.5 مليون شخص في جنوب شرق البلاد.