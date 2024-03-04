شاهد.. حِيَل غريبة من أم مكسيكية لمنع زواج ابنها من فتاة فقيرة

وعقب عقد القران، قرر الزوجان الذهاب إلى حفل زفافهما كما هو مخطط له، لكن عائلة العريس لم تتوقف؛ حيث أرسلت الأسرةُ بلاغًا من مجهول إلى الشرطة قائلين إنهم قد يجدون مخدرات في حفل الزفاف"، موضحين أن المخدرات قد تكون بحوزة العريس.