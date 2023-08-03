بعد وفيات جماعية لأطفال في أوزبكستان وغامبيا.. "الصحة" العراقية تسحب دواء هنديًا سامًا

وخلافًا لبيان سابق من وزارة الصحة العراقية، قال المسؤول الكردي إن المنتج تمت الموافقة عليه للاستيراد والبيع في جميع أنحاء البلاد بعد الحصول على ترخيص من الإقليم، في حين لم يرد متحدث باسم وزارة الصحة على الفور على الاستفسارات.