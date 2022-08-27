لا يُظهر أي أعراض.. فيروس "خطير" ينتشر بصمت في نيويورك

كما قالت باسيت في بيان مُعَد سلفًا: "شلل الأطفال في نيويورك اليوم يمثل تهديدًا وشيكًا لجميع البالغين والأطفال الذين لم يتم تلقيحهم أو لم يواكبوا التطعيمات ضد شلل الأطفال".