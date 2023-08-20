أرادت الهرب عبر نافذة بالطابق السابع.. شاهد النهاية المأساوية لامرأة خلال زلزال كولومبيا

ونقلت "الديلي ميل" عن وسائل إعلام محلية، أن ماريا مورينو، 26 عاماً، تعيش مع زوجها في شقة بالطابق السابع من مبنى سكني ببوغوتا، وقبل وقوع الزلزال، كانت "مورينو" نائمة، واستيقظت مفزوعة، لتكتشف أن زوجها أغلق الباب بالمفتاح لحظة مغادرته إلى العمل، ورغم توقف الزلزال للحظات، لكن توابعه أصابتها بالخوف الشديد، فقررت الهبوط من نافذة الشقة.