الشباب يختفون في الصين.. تفاصيل عن "الانقلاب العالمي للهرم السكاني"!

حتى الهند، وهي ثاني أكبر دولة في العالم -بعد الصين- من حيث عدد السكان، تشهد مستويات خصوبة منخفضة إلى ما دون طفليْن، ومن المرجّح أن يستمر الرقم في الانخفاض.