الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتركيز الجهود على إنتاج لقاحات متحور XBB.1.5

أوصت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، منتجي لقاحات COVID-19 بتركيز جهودهم على إنتاج اللقاحات التي تستهدف متحور XBB.1.5، المتفرع من متغير أوميكرون، وذلك بعد أن أصبح هذا المتحور الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي.
وأكّد بيتر ماركس، مدير قسم إدارة الغذاء والدواء الذي يشرف على اللقاحات، أن اللقاحات المعدّلة يمكن أن تكون متاحة في سبتمبر.
وطالبت ماركس إدارة الغذاء والدواء ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية، بإصدار توصياتها حول مدى فعالية اللقاحات السابقة في مواجهة المتحور XBB.1.5 ومدى حاجة الناس إلى تلقي اللقاح المعدّل.
ويعد متحور XBB.1.5 سلالة فرعية من سلالة XBB المتفرعة من أوميكرون، ويتفوق على باقي سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى في فرص النمو، وهذا يمكن أن يُسهم في زيادة حالات العدوى على الصعيد العالمي.