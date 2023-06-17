الغذاء والدواء الأمريكية توصي بتركيز الجهود على إنتاج لقاحات متحور XBB.1.5

ويعد متحور XBB.1.5 سلالة فرعية من سلالة XBB المتفرعة من أوميكرون، ويتفوق على باقي سلالات أوميكرون الفرعية الأخرى في فرص النمو، وهذا يمكن أن يُسهم في زيادة حالات العدوى على الصعيد العالمي.