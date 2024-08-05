علماء فلك يحاولون حساب عدد المجرات.. بـ"الحجم التقريبي والكتلة القصوى"

حاول علماء فلك استخدام طريقتين لتقدير عدد المجرات الموجودة في الكون تعتمد على فكرة الحجم التقريبي للكون والكتلة القصوى للهياكل المجرية، وذلك رغم أنهم أكدوا بأنهم لا يستطيعون ملاحظة أكثر من 3% من الكون، وأشاروا إلى أن هذه المعرفة قد تسمح بتقدير عدد المجرات الموجودة تقريبًا.
واعتبر العلماء أن عمر الكون يقدر بـ 13.8 مليار سنة، وبما أن الفضاء الخارجي كان يتوسع في كل الاتجاهات طوال هذا الوقت، فيجب أن يصل مداه الإجمالي إلى 46 مليار سنة ضوئية الآن.
وأضافوا أنه بعد تحديد العتبات العلوية والسفلية لكتلة المجرة، يمكن أن يكون هناك ما يصل ما بين 2-1 تريليون منها في الكون.
واستخدم علماء الفلك أيضًا طريقة ثانية تعتمد على بيانات مركبة الفضاء "نيو هورايزون"، في عام 2021، وجمعها لمعلومات حول الكمية الإجمالية للضوء في أجزاء مختلفة من السماء، التي قدّرت عدد المجرات اللازمة للتوهج بهذه الكثافة، بحسب مجلة "لايف ساينس" العلمية.
وبحسب العلماء، فإنه بناءً على بيانات "نيو هورايزون"، قد يكون هناك عدد أقل من المجرات في الكون بمئة مرة عما اقترحته الدراسة الأولى التي قالت إن عددها يتراوح بين 200-100 مليار مجرة.