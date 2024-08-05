علماء فلك يحاولون حساب عدد المجرات.. بـ"الحجم التقريبي والكتلة القصوى"

حاول علماء فلك استخدام طريقتين لتقدير عدد المجرات الموجودة في الكون تعتمد على فكرة الحجم التقريبي للكون والكتلة القصوى للهياكل المجرية، وذلك رغم أنهم أكدوا بأنهم لا يستطيعون ملاحظة أكثر من 3% من الكون، وأشاروا إلى أن هذه المعرفة قد تسمح بتقدير عدد المجرات الموجودة تقريبًا.