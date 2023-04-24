السعودية 41 عامًا ومصر 6 قرون.. كم سنة تحتاجها في بلدك لجمع مليون دولار؟!

يعمل الناس لعقود من الزمن وغالبًا لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل، إلا أن محلّلين أعدّوا دراسة قدّرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرْء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.