الذكاء الاصطناعي.. هل "سيؤثر على 40 في المئة من الوظائف ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة"

وفي حالات أخرى، سيكون لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على أداء المهام الرئيسية التي ينفذها البشر حالياً، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على العمالة، مما يؤثر على الأجور، بل قد يتجاوز ذلك إلى حد إلغاء الوظائف.