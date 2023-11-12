تقرير: ثروات 81 مليارديرًا تفوق ما يملكه 50% من سكان العالم

ووفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام 2023 الصادر عن بنك يو بي إس (UBS) السويسري، إن الأثرياء هم الأقل تحملًا للأعباء الضريبية، حيث تأتي 4 سنتات فقط من كل دولار من إيرادات الضرائب العالمية من ضرائب الثروة، كما يعيش نصف مليارديرات العالم في مناطق لا تفرض فيها ضريبة على الثروة.