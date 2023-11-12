تقرير: ثروات 81 مليارديرًا تفوق ما يملكه 50% من سكان العالم

فاقت ثروات 81 مليارديرًا مجتمعين ما يملكه 50% من سكان العالم، في المقابل النصف الأفقر من العالم يمتلك 0.75% فقط من الثروة العالمية، وكسب الأثرياء مؤخرًا ما يقرب من ضعف الثروة من الأموال الجديدة التي اكتسبها 99٪ من سكان العالم.
ووفقًا لتقرير الثروة العالمية لعام 2023 الصادر عن بنك يو بي إس (UBS) السويسري، إن الأثرياء هم الأقل تحملًا للأعباء الضريبية، حيث تأتي 4 سنتات فقط من كل دولار من إيرادات الضرائب العالمية من ضرائب الثروة، كما يعيش نصف مليارديرات العالم في مناطق لا تفرض فيها ضريبة على الثروة.
وفي عام 2022، كان أصحاب الملايين يمتلكون ما يقرب من نصف صافي ثروات الأسر في العالم، وأدت عقود من أسعار الفائدة المنخفضة إلى ارتفاع قيمة الأسهم والعقارات، وهذه الأصول تراكمت بشكل غير متناسب لصالح أغنى الأثرياء في العالم.