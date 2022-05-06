70 يومًا بلا طعام.. قصة رئيس تحدى روسيا مرتين ويواجه الموت بالسجن!

واعتُقِل "ساكاشفيلي" الذي حكم جورجيا بين العامين 2004 و2013، ثم سجن في أكتوبر 2021 لدى عودته إلى بلاده الواقعة في القوقاز بعد منفى استمر أعوامًا عدة، وأدى توقيفه إلى مفاقمة أزمة سياسية في جورجيا اندلعت بعد انتخابات 2020 التشريعية التي فاز فيها الحزب الحاكم بفارق ضئيل واعتبرت المعارضة أنها مزورة.