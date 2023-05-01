الجيش السوداني ينشر فيديو للبرهان من أحد مراكز القيادة

نشرت القوات المسلحة السودانية، لقطاتٍ لاجتماع قادة عسكريين برئاسة عبدالفتاح البرهان في أحد مراكز القيادة.
وقالت القوات المسلحة السودانية في منشور على صفحتها في "فيسبوك": "القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يشرف على سير العمليات من أحد مراكز القيادة".
وأعلن الجيش السوداني، يوم الأحد، موافقته على تمديد الهدنة للمرة الثانية ولمدة 72 ساعة.
وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة؛ على أن تبدأ اعتبارًا من نهاية مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع؛ إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وأكد الجيش السوداني، يوم الأحد، أن الموقف الميداني للقوات المسلحة مستقر بالعاصمة، مع هدوء الأحوال في جميع ولايات البلاد.
وجاء في موجز عن الموقف الميداني: "رصْدُنا مستمر لتحركات العدو واستدعائه لقوات مندحرة من خارج العاصمة لتعزيز موقفه العملياتي المرتبك، مع تأكيدنا على تمام الجاهزية لصد وتدمير أي محاولة للهجوم على أي موقع بالعاصمة ينوي العدو مهاجمته غدًا".