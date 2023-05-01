الجيش السوداني ينشر فيديو للبرهان من أحد مراكز القيادة

وذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان، أنه "بناء على مساعي طلب الوساطة الأمريكية السعودية، وافقت القوات المسلحة على تمديد الهدنة لمدة 72 ساعة؛ على أن تبدأ اعتبارًا من نهاية مدة الهدنة الحالية، على الرغم من رصدنا لنوايا المتمردين بمحاولة الهجوم على بعض المواقع؛ إلا أننا نأمل أن يلتزم المتمردون بمتطلبات تنفيذ الهدنة، مع جاهزيتنا التامة للتعامل مع أي خروقات؛ وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "سونا".