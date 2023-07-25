فيديو حادث غريب.. كيف وصلت السيارة إلى هذا المكان دون أن تصيب أي مركبة أخرى؟

ويُظهر الفيديو سيارة بيضاء وهي تسير في الشارع، قبل أن تصطدم بحاجز وتسقط على السلم وتتسبب في سقوط شجرة، وتلمس أقرب سيارة لمسًا خفيفًا، ثم تستقر على ظهرها فوق الرصيف بالتقاطع، ولم تصب أي سيارة متوقفة في الشارع بأضرار.