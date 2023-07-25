فيديو حادث غريب.. كيف وصلت السيارة إلى هذا المكان دون أن تصيب أي مركبة أخرى؟
كشف فيديو مروع عن حادث غريب في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حين اصطدمت سيارة بتقاطع للمشاة في نهاية أحد الشوارع، لتسقط على السلم، وتنتهي مقلوبة على ظهرها.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في شارع 19 وتقاطع سانشيز، في منطقة سكنية هادئة بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ويُظهر الفيديو سيارة بيضاء وهي تسير في الشارع، قبل أن تصطدم بحاجز وتسقط على السلم وتتسبب في سقوط شجرة، وتلمس أقرب سيارة لمسًا خفيفًا، ثم تستقر على ظهرها فوق الرصيف بالتقاطع، ولم تصب أي سيارة متوقفة في الشارع بأضرار.
وعلى الفور، أسرع بعض المارة، وفتحوا أبواب السيارة المقلوبة، وساعدوا من فيها على الخروج.
وحسب الصحيفة، فقد كان بالسيارة أربعة ركاب، نجوا من الموت، وإصاباتهم طفيفة.
ولم يكن أحد يسير على السلم أو تحته مباشرة عندما وقع الحادث المروع.
وعلى الفور، وصلت وحدات من إدارة الإطفاء في سان فرانسيسكو إلى موقع الحادث.
وتقول الصحيفة إنه ليس من الواضح ما إذا كانت إدارة شرطة سان فرانسيسكو قد فتحت تحقيقًا في الحادث، كما لا يزال سبب الاصطدام المروع مجهولًا.