حادث غريب ألقاها لسنوات بغياهب سجون "إسرائيل".. حكاية مؤلمة لأسيرة فلسطينية

وبدأت قصة إسراء (38 عامًا) في 11 أكتوبر 2015، عندما كانت عائدة من منزل عائلة زوجها في مدينة أريحا إلى منزلها في جبل المكبر في القدس، حيث كانت تعمل في مدينة القدس يوميًا.