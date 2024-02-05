حول العالم في صورة: أسبوع الموضة في ألمانيا يتحوَّل إلى معرض للنفايات.. ما القصة؟

ووفقًا لمنظمة السلام الأخضر، فإن الإفراط في إنتاج صناعة الأزياء السريعة، والإفراط في استهلاك الملابس، تسبَّبا في جبال أكبر من النفايات في البلدان الإفريقية في السنوات الأخيرة، مع عواقب مدمرة على البيئة، وتلويث الأنهار والبحار بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة.