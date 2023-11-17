شاهد: قنص واستهداف في غزة.. وجنود الاحتلال في مهب الريح

وتنتقل الكاميرا، لتظهر لنا مشاهد أخرى لعمليات قنص وصيد لجنود إسرائيليين، وفي المشهد الذي استمر لمدة دقيقة ونصف الدقيقة تقريباً، يحاول بعض الجنود انتشال زملائهم المصابين، لكن بنادق "القسام" تقنصهم واحداً وراء الآخر، وتتركهم صرعى إلى جوار بعضهم البعض.