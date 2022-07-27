تكتب لغتين بيديها وباتجاهين في نفس اللحظة.. شاهد قدرات هذه الفتاة المذهلة

تُبهر الفتاة الهندية آدي سواروبا، البالغة من العمر 17 عامًا، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بقدرتها على الكتابة بكلتا اليدين في وقت واحد وبـ11 أسلوبًا مختلفًا.