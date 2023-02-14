الإمارات.. صور "سلفي" تتسبب في سرقة منزل شاب عربي

ومن خلال عمليات التحقيق والتحري، تَبَيّن أن ناصر كان يحرص على نشر نشاطاته اليومية وأموره الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما قرر السفر إلى إحدى الدول لقضاء فترة إجازته برفقة أفراد عائلته، التقط صورًا ونشرها عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تُبَين تفاصيل رحلته والأماكن السياحية التي زارها.