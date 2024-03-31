تصاعد فضيحة المكملات الغذائية القاتلة بعد وفاة 5 أشخاص.. شاهد تفتيش مصنع آخر لشركة كوباياشي اليابانية

وتقول شركة كوباياشي، ومقرها أوساكا، إنها عثرت على ما يبدو أنه حمض البوبيروليك السام الذي يمكن أن يكون قد تكون من عفن البنسيليوم الأزرق في مكونات بيني كوجي التي تم إنتاجها بين أبريل وأكتوبر الماضيين في مصنع أوساكا.