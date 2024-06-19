سرعة تصرف امرأة أنقذها من السرقة.. شاهد العقاب الفوري الصاعق لراكبي دراجة نارية
نجا لصان على دراجة نارية من موت محقق في الأرجنتين، حينما هاجما امرأة محاولين سرقتها بأحد شوارع العاصمة بوينس آيرس، لكن ذكاء وسرعة تصرف الضحية صعق الرجلين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، كشف فيديو عن اللحظة المروعة التي حاول فيها لصان على دراجة نارية سرقة امرأة في أحد شوارع الأرجنتين، لكنهما واجها عقابا سريعا قاتلا جعلهما يفران من المكان.
وقد أحبطت شرطية شجاعة، كانت ترتدي ملابس مدنية، الهجوم بفتح النار على المهاجمين مباشرة ودون تردد.
وشوهد أحد اللصوص وهو ينزل من دراجته النارية ويتجه نحو الضحية.
وبسرعة تصرف، سحبت الضابطة سلاح الخدمة الخاص بها وأطلقت ثلاث رصاصات، أصابت الرصاصة الأولى اللص الذي كان يقترب فانهار على الفور.
ومن الأرض، وجهت الشرطية رصاصة أخرى بسرعة نحو المجرم الآخر الذي كان لا يزال على الدراجة النارية.
ونجح إطلاق النار في إيقاف محاولة السرقة وأجبر المجرمين على الفرار، وتسبب إطلاق الرصاص بإصابة أحد اللصين بجروح متوسطة والآخر بجرح طفيف، بينما نجت المرأة دون إصابات.
وحسب موقع " كارلوس باز فيفو" الإخباري الأرجنتيني، وقع الحادث يوم الأربعاء الماضي.
وقالت شرطة بوينس آيرس إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما، البالغين من العمر 18 و19 عاما، في وقت لاحق، عندما وصلا إلى أحد المستشفيات طلبا العلاج من إصابتهم بطلقات نارية، وتطابقت أوصافهما مع إفادة المرأة في قسم الشرطة.