سرعة تصرف امرأة أنقذها من السرقة.. شاهد العقاب الفوري الصاعق لراكبي دراجة نارية

وقالت شرطة بوينس آيرس إنه تم إلقاء القبض على المشتبه بهما، البالغين من العمر 18 و19 عاما، في وقت لاحق، عندما وصلا إلى أحد المستشفيات طلبا العلاج من إصابتهم بطلقات نارية، وتطابقت أوصافهما مع إفادة المرأة في قسم الشرطة.