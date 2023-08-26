مليارا جنيه إسترليني إنفاق الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات
كشف تحليل نشرته مجموعة ديلويت المعنية بصناعة الرياضة، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 1.95 مليار جنيه إسترليني "2.45 مليار دولار" للتعاقد مع لاعبين خلال فترة الانتقالات الحالية، وهو مبلغ قياسي، وأن حجم النفقات قد يتجاوز مليارَي جنيه.
وحطمت فترة الانتقالات الصيفية التي بدأت في 14 يونيو الماضي، الرقم القياسي المسجل العام الماضي "1.92 مليار جنيه"، وذلك قبل أسبوع على نهايتها مطلع الشهر المقبل.
ووفق رويترز: تخطّت صفقتان حاجز 100 مليون جنيه إسترليني بانتقال لاعبي الوسط: موزيس كايسيدو إلى تشيلسي، وديكلان رايس إلى أرسنال. ولم تتخطَّ أي صفقة هذا الحاجز الصيف الماضي.
وأنفق تشيلسي، الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو 2022.
وذكرت تقارير إخبارية أن حامل اللقب مانشستر سيتي دفع 55 مليون جنيه للتعاقد مع الجناح جيريمي دوكو، الأسبوع الماضي، بعدما تعاقد مع المدافع الكرواتي يوسكو جفارديول مقابل 90 مليون يورو "97 مليون دولار"، ولاعب الوسط ماتيو كوفاتشيتش مقابل 25 مليون جنيه.
وأنفق مانشستر يونايتد 72 مليون جنيه للتعاقد مع المهاجم راسموس يولوند، فيما تعاقد أرسنال وصيف بطل النسخة الماضية مع كاي هافرتز مقابل 65 مليون جنيه.
وضمّ نيوكاسل، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، لاعب الوسط ساندرو تونالي مقابل 55 مليون جنيه، والجناح هارفي بارنز مقابل 38 مليون جنيه.