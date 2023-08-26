مليارا جنيه إسترليني إنفاق الأندية الإنجليزية في موسم الانتقالات

وأنفق تشيلسي، الذي تعاقد مع تسعة لاعبين حتى الآن، أكثر من مليار دولار للتعاقد مع لاعبين منذ انتقلت ملكيته إلى تود بولي وكليرليك كابيتال في مايو 2022.